АСЦ "Фиджи-Сервис" - аккредитованный сервис ККТ! Интернет магазин кассовых аппаратов и кассовой техники.

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«Фиджи-сервис»

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Хит

Элвес МФ
Элвес МФ

3 900 руб.

Хит

Скидка

Меркурий 180Ф
Меркурий 180Ф

4 990 руб.

Скидка

Смарт терминал Эвотор 5
Смарт терминал Эвотор 5

13 700 руб.

Скидка

Хит

Эвотор 7.2 смарт терминал
Эвотор 7.2 смарт терминал

15 700 руб.

Хит

Скидка

ШТРИХ-М-01Ф
ШТРИХ-М-01Ф

18 900 руб.

Хит

Скидка

АТОЛ 30Ф
АТОЛ 30Ф

14 400 руб.

Новинка

MSPOS K
MSPOS K

11 900 руб.

Хит

Агат 1Ф
Агат 1Ф

4 800 руб.

Хит

Скидка

АТОЛ 11Ф
АТОЛ 11Ф

13 400 руб.

Хит

Скидка

Акция

ШТРИХ-ON-LINE
ШТРИХ-ON-LINE

7 590 руб.

Хит

Вики Принт 57 Плюс
Вики Принт 57 Плюс

15 900 руб.

популярные услуги

Открытие р/с в банке Точка
Открытие р/с в банке Точка

0 руб.

Скидка

Договор с ОФД Такском
Договор с ОФД Такском

от 2 000 руб.

Скидка

Договор с Первый ОФД
Договор с Первый ОФД

от 2 000 руб.

Хит

Регистрация в Честном Знаке
Регистрация в Честном Знаке

1 000 руб.
Замена Фискального Накопителя в нашем офисе
Замена Фискального Накопителя в нашем офисе

2 000 руб.

Хит

Прошивка кассы
Прошивка кассы

1 000 руб.
Контур Диадок
Контур Диадок

от 900 руб.
Фискальный накопитель 15 месяцев
Фискальный накопитель 15 месяцев

6 990 руб.
Фискальный накопитель 36 месяцев
Фискальный накопитель 36 месяцев

10 500 руб.
ЭЦП для ККТ за 1 час
ЭЦП для ККТ за 1 час

1 500 руб.
Регистрация онлайн ККТ
Регистрация онлайн ККТ

2 000 руб.
Техническое обслуживание ККМ «Стандарт»
Техническое обслуживание ККМ «Стандарт»

от 560 руб.
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Обратились в ООО "Фиджи-Сервис" в связи с необходимостью приобрести смарт-терминал.

ТРИ ЛИМОНА керамика
21.02.2020
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Общество с ограниченной ответственностью "Мосторг" выражает огромную благодарность коллективу Компании "Фиджи-Сервис" за плодотворное сотрудничество в сфере обслуживания контрольно-кассовой техники.

МОСТОРГ
29.01.2020
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Подбирали весной этого года кассовый аппарат и случайно попали на Фиджи Сервис. С первой секунды было понятно, что компания заинтересована в каждом клиенте.

Английский клуб
18.07.2019
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Сеть пиццерии «ПиццаПаоло» выражает свою искреннюю благодарность компании  "Фиджи-Сервис" за плодотворное сотрудничество в сфере обслуживания кассовых аппаратов.

ПиццаПаоло
09.06.2018
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ООО «Фиджи-Сервис» проявляет себя как высокопрофессиональная компания квалифицированных специалистов, оперативно и качественно решающая поставленные задачи.

ООО «Центр Бронирования»
30.05.2018
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Хотим выразить искреннюю благодарность за предоставление Ваших услуг по замене фискального накопителя в период с 15 по 20 мая  2018 года.

ООО "Гуру Тур"
28.05.2018
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Всегда объяснят, поддержат, успокоят и совместно мы всегда находим выход из трудной ситуации.

Акционерное общество 2К
25.05.2018
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Мы довольны работами компании и готовы рекомендовать эту фирму как ответственного и надежного партнера.

Столичная Бухгалтерская Компания, ООО
24.05.2018
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Через "Фиджи-Сервис" открыли расчетный счет в банке Точка. Получили кассовый аппарат бесплатно! Порадовали низкие цены на услуги по регистрации кассы и обслуживанию. Сотрудники "Фиджи-Сервис" грамотно отвечали на поставленные вопросы

Пак-Принт
26.11.2017
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Обратившись в "Фиджи-Сервис" за 3 дня мы обновили весь парк кассовой техники. Получили в подарок подключение к ОФД за каждую вторую кассу и скидку на техническое обслуживание. Очень довольны качеством обслуживания.

Панда-Парк
20.11.2017
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Воспользовался опцией Фиджи-сервис "готовые решения" для своего магазинчика. Мне подобрали комплект и все разъяснили по функционалу. Все сделали быстро и хорошо, я доволен. Сервис на уровне, рекомендую!

Михаил В.
29.10.2017
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наши сертификаты

АСЦ "Фиджи-Сервис" - аккредитованный сервис ККТ! Интернет магазин кассовых аппаратов и кассовой техники.

Кассовые аппараты – продажа, ввод в эксплуатацию, обслуживание онлайн касс!

Как купить кассовый аппарат, оптимальный для ведения бизнеса и который будет соответствовать требованиям налогового законодательства Российской Федерации?

Можно самостоятельно изучать нормы законов, «утонуть» в море разнообразных моделей, сравнить сотни технических характеристик и все-таки, не зная важных нюансов, сделать не самый лучший выбор. Можно потратить уйму времени на регистрацию кассового аппарата в налоговой инспекции. А можно сократить этот процесс до 1 дня и получить в свое распоряжение контрольно кассовую машину, полностью готовую к эксплуатации.

Для этого рекомендуется купить кассовый аппарат в специализированном аккредитованном сервисном центре (АСЦ, бывш. ЦТО). Наш интернет-магазин f-service.su является именно таким центром.

ЦТО "Фиджи-Сервис" - сервис ККТ - магазин кассовых аппаратов - окажет Вам помощь в выборе и покупке кассового аппарата. Мы поможем провести регистрацию кассовых аппаратов в налоговых органах без Вашего участия!

Среди оказываемых нами услуг - сервис ККМ, обслуживание кассовых аппаратов, регистрация ккм в налоговой. Ваша контрольно кассовая машина с нами заработает быстрей и лучше!

Новости

Все новости
работа компании при эпидемии коронавируса
30 марта 2020
График работы специалистов АСЦ «Фиджи-Сервис» с 28 марта по 31 мая
реквизиты чека 2020
10 марта 2020
Изменения в чеках с 2020 регламентированы приказом ФНС России от 29 августа 2019 г. N ММВ-7-20/...
Маркировка обуви Последние Новости.
4 марта 2020
Отсрочка маркировки обуви утверждена 29 февраля 2020 г.
Отмена ЕНВД и Патента для ИП продающих маркированную продукцию
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Отмена ЕНВД и Патента для ИП продающих маркированную продукцию
перенос срока обязательной маркировки товаров
30 октября 2019
В России обязательную маркировку товаров предложили отложить 
новый обязательный реквизит в чеке
14 июня 2019
С 1 июля 2019 года в кассовых чеках нужно печатать новые обязательные реквизиты — признак расчета, д...
Отсрочка онлайн-касс для ИП
24 мая 2019

Кого освобождают от онлайн-касс до 2021 года? Последние новости об отсрочке касс для ИП.

Кому нужна онлайн касса в 2019
5 марта 2019

Нужна ли касса для ИП или есть отсрочка? Кому в июле 2019 года нужно перейти на онлайн-кассы и не попасть...

ФНС меняет в фискальных документах «электронные» на «безналичные»
24 декабря 2018
Реквизиты кассового чека «ЭЛЕКТРОННЫМИ» на «БЕЗНАЛИЧНЫМИ» должны быть изменены до 1 июля 2019 года....
Переходный период для нового НДС
14 декабря 2018
Какие наказания будут для предпринимателей, которые не успеют до 1 января 2019 г. обновить ПО на...
ФИСКАЛЬНЫЕ НАКОПИТЕЛИ В ЗАКОНЕ
31 мая 2018
Какой фискальный накопитель ставить в онлайн кассу? Статья с разъяснениями генерального директора ГК...
Партнерство с банком Тинькофф
21 мая 2018
АСЦ "Фиджи-Сервис" стали партнерами Тинькофф Банка.
Купить кассу в кредит в Фиджи-Сервис
17 мая 2018
Теперь Вы можете купить кассу и другие товары и услуги на нашем сайте в кредит.
Необходимость применения правил эксплуатации касс. Комментарий Минфина
26 февраля 2018
Минфин РФ в своем письме от 21.07.2017 N 03-01-15/46715 прокомментировал необходимость применения ти...
Сбои в онлайн кассах
21 декабря 2017
Ситуация, произошедшая с онлайн кассами Штрих-М 20.12.2017 проявила необходимость заключения договор...
Новый законопроект от 31.12.2015г. по онлайн кассам
14 октября 2017
1 декабря 2015 года в Госдуму был направлен проект Федерального закона N 968690-6....
ККМ ОНЛАЙН. Основные положения
13 октября 2017
3.07.2016 года В.В. Путин подписал Федеральный закон N 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральн...
ООО "Фиджи-Сервис" сертификация от АТОЛ.
12 октября 2017
ООО "Фиджи-Сервис" успешно сертифицировано по курсу "Модернизация ККТ АТОЛ под новый ...
Партнерство ООО"Фиджи-Сервис" и ОФД Такском.
11 октября 2017
ООО "Фиджи-Сервис" и ООО "Такском" заключили договор и стали партнерами оператор...
Сроки перехода торговли на онлайн ККТ не изменятся
9 октября 2017
Об отказе от перехода на контрольно-кассовую технику (ККТ) нового образца или изменении срок...
Критерий территорий для применения ККТ без онлайн
8 октября 2017
Минкомсвязь определила критерий отнесения территорий к местностям, отдалённых от сетей связи. К таки...
С марта 2017 года всем продавцам пива и другого алкоголя необходимо будет использовать ККТ
7 октября 2017
С 31.03.2017 организациям и индивидуальным предпринимателям, торгующим пивом, необходимо использоват...
Онлайн кассы изменят работу в рознице!
6 октября 2017
Онлайн-кассы могут изменить расклад сил на рынке программного обеспечения для компаний малого и сред...
ООО"Фиджи-Сервис" занимает лидирующие позиции по выпуску ЭЦП
5 октября 2017
Как известно, ОФД ТАКСКОМ является лидером рынка по подключению онлайн кассовых аппаратов.
Остановится ли торговля 1 июля?
4 октября 2017
Ритейлеры и владельцы отелей заявили о возможной остановке продаж из-за нехватки фискальных &nb...

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До окончания волны считанные дни, но остается много вопросов, связанных с порядком применения онлайн-касс....
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Слово «Эквайринг» (от англ. Acquiring) - приобретение.
Под термином эквайринг...
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В сфере товаров и услуг необходимой техникой является контрольно-кассовые аппараты. Как и любая техн...
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В связи со вступлением в силу поправок к 54-ФЗ, и обязательством владельцев бизнеса передавать данны...
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