АСЦ "Фиджи-Сервис" - аккредитованный сервис ККТ! Интернет магазин кассовых аппаратов и кассовой техники.

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«Фиджи-сервис»
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11 лет на рынке
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Покупка и ввод в эксплуатацию до одного дня
Модели присутствуют в Государственном Реестре ККМ
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Обратились в ООО "Фиджи-Сервис" в связи с необходимостью приобрести смарт-терминал.
Общество с ограниченной ответственностью "Мосторг" выражает огромную благодарность коллективу Компании "Фиджи-Сервис" за плодотворное сотрудничество в сфере обслуживания контрольно-кассовой техники.
Подбирали весной этого года кассовый аппарат и случайно попали на Фиджи Сервис. С первой секунды было понятно, что компания заинтересована в каждом клиенте.
Сеть пиццерии «ПиццаПаоло» выражает свою искреннюю благодарность компании "Фиджи-Сервис" за плодотворное сотрудничество в сфере обслуживания кассовых аппаратов.
ООО «Фиджи-Сервис» проявляет себя как высокопрофессиональная компания квалифицированных специалистов, оперативно и качественно решающая поставленные задачи.
Хотим выразить искреннюю благодарность за предоставление Ваших услуг по замене фискального накопителя в период с 15 по 20 мая 2018 года.
Всегда объяснят, поддержат, успокоят и совместно мы всегда находим выход из трудной ситуации.
Мы довольны работами компании и готовы рекомендовать эту фирму как ответственного и надежного партнера.
Через "Фиджи-Сервис" открыли расчетный счет в банке Точка. Получили кассовый аппарат бесплатно! Порадовали низкие цены на услуги по регистрации кассы и обслуживанию. Сотрудники "Фиджи-Сервис" грамотно отвечали на поставленные вопросы
Обратившись в "Фиджи-Сервис" за 3 дня мы обновили весь парк кассовой техники. Получили в подарок подключение к ОФД за каждую вторую кассу и скидку на техническое обслуживание. Очень довольны качеством обслуживания.
Воспользовался опцией Фиджи-сервис "готовые решения" для своего магазинчика. Мне подобрали комплект и все разъяснили по функционалу. Все сделали быстро и хорошо, я доволен. Сервис на уровне, рекомендую!
АСЦ "Фиджи-Сервис" - аккредитованный сервис ККТ! Интернет магазин кассовых аппаратов и кассовой техники.
Кассовые аппараты – продажа, ввод в эксплуатацию, обслуживание онлайн касс!
Как купить кассовый аппарат, оптимальный для ведения бизнеса и который будет соответствовать требованиям налогового законодательства Российской Федерации?
Можно самостоятельно изучать нормы законов, «утонуть» в море разнообразных моделей, сравнить сотни технических характеристик и все-таки, не зная важных нюансов, сделать не самый лучший выбор. Можно потратить уйму времени на регистрацию кассового аппарата в налоговой инспекции. А можно сократить этот процесс до 1 дня и получить в свое распоряжение контрольно кассовую машину, полностью готовую к эксплуатации.
Для этого рекомендуется купить кассовый аппарат в специализированном аккредитованном сервисном центре (АСЦ, бывш. ЦТО). Наш интернет-магазин f-service.su является именно таким центром.
ЦТО "Фиджи-Сервис" - сервис ККТ - магазин кассовых аппаратов - окажет Вам помощь в выборе и покупке кассового аппарата. Мы поможем провести регистрацию кассовых аппаратов в налоговых органах без Вашего участия!
Среди оказываемых нами услуг - сервис ККМ, обслуживание кассовых аппаратов, регистрация ккм в налоговой. Ваша контрольно кассовая машина с нами заработает быстрей и лучше!
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