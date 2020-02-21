АСЦ "Фиджи-Сервис" - аккредитованный сервис ККТ! Интернет магазин кассовых аппаратов и кассовой техники.



Кассовые аппараты – продажа, ввод в эксплуатацию, обслуживание онлайн касс!

Как купить кассовый аппарат, оптимальный для ведения бизнеса и который будет соответствовать требованиям налогового законодательства Российской Федерации?

Можно самостоятельно изучать нормы законов, «утонуть» в море разнообразных моделей, сравнить сотни технических характеристик и все-таки, не зная важных нюансов, сделать не самый лучший выбор. Можно потратить уйму времени на регистрацию кассового аппарата в налоговой инспекции. А можно сократить этот процесс до 1 дня и получить в свое распоряжение контрольно кассовую машину, полностью готовую к эксплуатации.

Для этого рекомендуется купить кассовый аппарат в специализированном аккредитованном сервисном центре (АСЦ, бывш. ЦТО). Наш интернет-магазин f-service.su является именно таким центром.

ЦТО "Фиджи-Сервис" - сервис ККТ - магазин кассовых аппаратов - окажет Вам помощь в выборе и покупке кассового аппарата. Мы поможем провести регистрацию кассовых аппаратов в налоговых органах без Вашего участия!

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